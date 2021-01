Ibra: «Kalulu? Gli ho tolto i guanti, con quelli non fai paura all’avversario»

Ibra ha parlato al Corriere dello sport, una lunga intervista dove sono emersi molti lati di se stesso e della voglia di vincere

UN LEADER- «Oggi mi sento un leader, io guido, la squadra mi segue. 10 anni fa era un altro Milan ma anche il Milan che ho trovato nel 2020 era diverso. sempre una squadra molto giovane. Abbiamo lavorato, ci siamo sacrificati, ecco i risultati. Non è merito mio».

SUI DIFENSORI- «Mi sono sempre piaciuti quelli che accettano il duello duro e leale. E ricordiamoci che prima non c’era il Var. Paolo Maldini mi stimolava. Ora dice che all’epoca non ero forte come oggi ma se ricordo bene non è che vincesse tutti i confronti con me. Mi piace Chiellini, un animale che continua a darti la caccia. Quella è la mentalità giusta».

HA TOLTO I GUANTI A KALULU- «Certo! Un giovane che debutta come difensore con i guanti che figura fa? Di sicuro non mette paura all’avversario».