Ibra, in campo tra quindici giorni: Pioli lo attende senza fretta, intanto il tecnico raduna la squadra e parla in conferenza stampa. Gazzetta dello sport di questa mattina apre con il raduno rossonero, avvenuto ieri a Milanello: “Pioli missione Champions: «Saremo la sorpresa». Ibra in campo tra 15 giorni.

A LAVORO CON IL DILUVIO- “Soltanto qualche allungo sul campo esterno dopo il lavoro in palestra- si legge- Il nubifragio che si è abbattuto tu Milanello e dintorni nel pomeriggio ha obbligato la squadra di Pioli a cambiare programma”.