Ibra, buone notizie in vista Manchester ma c’è un’altra situazione più complessa per Pioli, il quale dovrà fare i conti fin da subito

Ibra, buone notizie in vista Manchester ma c’è un’altra situazione più complessa per Pioli, il quale dovrà fare i conti fin da subito, ovvero il recupero di Bennacer, il quale molto probabilmente sarà escluso anche dalla gara di giovedì prossimo.

ZLATAN QUASI OK- Per quanto riguarda Zlatan, la visita di controllo è andata bene e quindi le speranze di vederlo in campo aumentano di giorno in giorno, secondo quanto riportato da Gazzetta dello sport.