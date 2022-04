Iaria: «La trattativa con Investcorp si potrebbe chiudere in concomitanza con la fine della stagione»

Iaria sulla trattativa per la cessione del Milan, con protagonisti Investcorp ed Elliot, e i tempi dell’operazione. Ecco le parole del giornalista

Marco Iaria, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calcio e finanza, ha parlato della trattativa per la cessione del Milan con protagonisti Investcorp ed Elliot. Ecco le sue parole:

«Investcorp ha voglia di chiudere in fretta anche per non perdere il diritto d’esclusiva. Diciamo che tra intesa preliminare, closing e varie esigenze di campo, ritengo realistico parlare di chiusura delle operazioni in concomitanza con la fine della stagione sportiva».