Iachini su Vlahovic: «Questa è solo una leggenda metropolitana»

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato così di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan

Intervistato da La Nazione, Giuseppe Iachini ha parlato anche di Dusan Vlahovic, obiettivo del calciomercato Milan. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore della Fiorentina sull’attaccante serbo.

VLAHOVIC – «Che io non avessi fiducia in lui è una leggenda metropolitana, ci fu anche il mio no quando avrebbe potuto andare via in prestito». Così Iachini sul giocatore seguito dal Milan.