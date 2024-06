Hummels Milan: la Roma si muove per il difensore, il FATTORE che può essere decisivo

Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky nell’edizione dedicata al mercato ha fatto il punto sul futuro di Hummels, accostato anche al Milan

LE PAROLE – «Hummels è un’opportunita importante per la Roma. Lui vuole rimanere in Europa, anche per stare vicino al figlio piccolo che vive a Monaco. La Roma si è informata, sta cercando di capire quale sono i costi, si è messa in contatto con il papà agente. Verdemo se sarà un’operazione legata all’uscita di Smalling»