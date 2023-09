Hojlund: «C’era molto interesse su di me, lo United la mia prima scelta»

Il nuovo attaccante del Manchester United, Rasmus Hojlund, cercato anche dal Milan, si è espresso così sulla sua estate

Rasmus Hojlund ha scelto il Manchester United tra le varie squadre interessate a lui, tra le quali c’era anche il Milan. Ecco le parole dell’ex Atalanta ai microfoni di Tipbladet.

LE PAROLE – «C’era molto interesse, per me il Manchester United è sempre stata la prima priorità. Chi mi voleva? Preferirei tenerlo per me. Ma volevo unirmi al Manchester United».