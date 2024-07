Hojbjerg Milan: ecco perché non si AFFONDA il colpo, cosa si ASPETTANO i rossoneri

Il calciomercato Milan continua a monitorare Hojbjerg per il proprio centrocampo. Ecco perché i rossoneri non affondano il colpo

Non solo colpi in attacco ma anche a centrocampo. Il calciomercato Milan continua a monitorare Hojbjerg per rinforzare il reparto. Ecco perché i rossoneri non affondano il colpo:

come riportato da ESPN Atletico Madrid, Milan, Napoli e Juventus aspettano che il Tottenham abbassi il prezzo prima di fare un’offerta per il centrocampista danese. Secondo quanto riferito, gli Spurs vogliono 17 milioni di sterline per il 28enne, che sarà in scadenza di contratto tra 12 mesi.