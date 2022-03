Highlights e gol Milan Femminile Napoli: le immagini del match – VIDEO

Al Vismara il Milan colleziona il secondo pareggio consecutivo in campionato: 1-1 il risultato finale contro il Napoli Femminile. Risultato amaro per le rossonere, consapevoli di aver dato tutto nonostante le numerose assenze e i pochi cambi a disposizione. Il pareggio arriva nel finale dopo una partita condotta con tranquillità. I primi due minuti di gara regalano, gli ultimi due beffano: apre le danze il sinistro di Lindsey Thomas, imbucato a fil di palo alle spalle di Baldi dopo meno di due giri d’orologio dal fischio d’inizio, chiude il match il pareggio di Toniolo allo scadere.

Thomas’ early goal wasn’t enough for the win against Napoli ⏪⚽#MilanNapoli: alle rossonere non basta il gol lampo di @Lindsey_T19 ⏪⚽#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/DJslEErGRi

