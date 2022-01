ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan Femminile ha battuto la Sampdoria con un netto 4-0. Ecco gli highlights e gol del match vinto dalle rossonere

Vince il Milan Femminile. Le rossonere sfoderano una delle migliori prestazioni della stagione – forse la migliore, e si impongono per 4-0 sulla Sampdoria.

A segno il tridente offensivo di giornata: doppietta per Lindsey Thomas, la seconda in rossonero (otto le reti in tutto tra le diverse competizioni), e gol di Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte, quest’ultima al primo centro in assoluto con la maglia del Milan. Da sottolineare anche la superba prestazione di Guagni autrice di tre assist in occasione dei primi tre gol.

Relive the Rossonere’s four-midable win against Sampdoria 📽️🤩 Un 4-0 alla Samp segnato anche dal primo gol di Piemonte 📽️🤩#MilanSampdoria #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/pTfQcysYAu — AC Milan (@acmilan) January 24, 2022

Il club rossonero ha pubblicato gli highlights del match sul prorpio profilo Twitter.