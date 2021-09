Highlights e gol Sampdoria Milan Femminile: le immagini del match-VIDEO

Il Milan Femminile ha vinto anche la seconda giornata di campionato. Dopo il successo sul Verona, le ragazze di Ganz hanno battuto a Bogliasco la Sampdoria per 0-1 portandosi a punteggio pieno. Decisiva la rete di Greta Adami, la sua prima con la nuova maglia.

Il club rossonero ha pubblicato sul proprio canale Twitter, il video con i gol e gli highlights del match.

#SampdoriaMilan 0️⃣-1️⃣

The Rossonere claim all 3 points and continue their perfect start 👍

Due su due: le rossonere restano a punteggio pieno in #SerieAFemminile ✌️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/pQGBtOvHBb

— AC Milan (@acmilan) September 5, 2021