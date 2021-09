Highlights e Gol Juventus Milan: le immagini del match – VIDEO

Highlights e Gol Juve Milan: le immagini del match, pareggiato 1-1 e valido per la quarta giornata di Serie A 2021/22 – VIDEO

La Juve non è andata oltre l’1-1 nel match contro il Milan, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/22. Alvaro Morata ha aperto le marcature, sfruttando un errore di Theo Hernandez e fulminando Maignan in contropiede.

La risposta rossonera è arrivata nella ripresa, con Rebic che indisturbato di testa ha battuto Szczesny da pochi passi. Questi gli highlights e i gol del match dell’Allianz Stadium.