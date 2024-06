Hermoso Milan, adesso è UFFICIALE: il difensore ha deciso il proprio futuro. ULTIMISSIME

Hermoso Milan, adesso è UFFICIALE: il difensore spagnolo dell’Atletico Madrid ha deciso il proprio futuro. ULTIMISSIME

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atletico Madrid ha reso noto l’addio a parametro zero di tre calciatori della propria rosa, che non rinnoveranno il contratto in scadenza oggi.

Oltre a Depay e Gabriel Paulista, anche Mario Hermoso ha deciso di non rinnovare il proprio contratto desideroso di iniziare all’estero una nuova avventura. Sulle sue tracce non solo il Milan ma anche il Napoli di Conte.