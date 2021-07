Henry saluta il Belgio: ecco dove devolverà il compenso percepito

Si è conclusa con l’eliminazione di venerdì scorso nello staff tecnico del Belgio di Thierry Henry. Stipendio in beneficenza

Thierry Henry non sarà più un membro dello staff tecnico della nazionale del Belgio. L’ex centravanti di Barcellona e Arsenal ha concluso l’impegno con i Red Devils dopo l’eliminazione contro l’Italia patita a Euro 2020, un rapporto cominciato appena lo scorso maggio. Una modalità che Henry aveva già adottato per il Mondiale 2018.

La particolarità in questo caso è che il francese ha deciso di donare in beneficenza il compenso percepito dalla Federcalcio belga per tutto il periodo in cui è stato impegnato come collaboratore di Roberto Martinez. A comunicarlo è RMC Sport, tramite L’Equipe.