Henderson su Origi: «E’ un ragazzo eccezionale e non è contento di giocare poco»

Le parole di Henderson su Origi, prossimo obiettivo di mercato del Milan

Le parole del capitano del Liverpool Jordan Henderson su Divock Origi, obiettivo di mercato del Milan. Ecco le sue parole:

«È stato fantastico contro l’Everton, per il modo in cui è entrato e per il gol. Lui adora i derby, è un ragazzo eccezionale. Sicuramente non sarà contento di giocare poco ma tira sempre fuori il massimo quando scende in campo. Gli infortuni non lo hanno aiutato ma è una persona incredibile da frequentare, anche nello spogliatoio»