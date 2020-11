Hauge e Rebic titolari con il Lille: l’idea di Bonera e Pioli

Lille-Milan: Bonera e Pioli valutano l’inserimento di Hauge dal primo minuto con Rebic posizionato nel ruolo di prima punta

Archiviata con successo la trasferta del San Paolo, il Milan torna al lavoro per la sfida in programma giovedì sera in Francia contro il Lille e valevole la prima gara di ritorno del girone di Europa League.

Defezioni importanti per i rossoneri che non potranno contare sull’apporto di Ibrahimovic, Rafael Leao e Saelemaekers. Pioli e Bonera pensano dunque alla soluzione: l’idea sarebbe quella di schierare dal primo minuto Hauge, in gol contro il Napoli, in posizione di esterno sinistro dirottando al contempo Rebic a prima punta. Sulla destra ballottaggio Castillejo-Brahim Diaz.