Infortunati Milan, attacco falcidiato: Ibra, Leao e Saelemaekers out

Infortunati Milan, sono tre gli elementi dell’attacco che dovranno saltare obbligatoriamente le prossime gare: Ibra, Leao e Saelemaekers

La risonanza effettuata oggi ha aumentato a tre gli indisponibili del Milan per la sfida di giovedì sera contro il Lille: Ibra, Leao e Saelemaekers. Per il centravanti svedese, un nuovo controllo sarà effettuato tra dieci giorni, i tempi di recupero sembrano essersi stabilizzati intorno alle 3 settimane. Qualcosa in meno invece per Rafael Leao che tuttavia non dovrebbe tornare disponibile entro i prossimi 10-15 giorni. Per Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia sinistra, difficile rivederlo in campo contro Lille e Fiorentina nel corso di questa settimana.

Un attacco falcidiato dagli infortuni per Pioli e Bonera che giovedì dovranno rivitalizzare alcuni dei giocatori meno utilizzati ultimamente come Colombo, Castillejo e Brahim Diaz.

Rebic prima punta, Hauge a sinistra

Oltre a Colombo, subentrato ieri sera contro il Napoli, il principale indiziato a sostituire Ibrahimovic nel ruolo di prima punta è Ante Rebic. L’attaccante croato potrebbe essere dirottato in posizione di prima punta lasciando ad Hauge la possibilità di creare profondità sul versante sinistro dell’attacco milanista. Il norvegese, in gol ieri contro il Napoli, sta convincendo Pioli e Bonera che vorrebbero dargli più spazio anche dal primo minuto nelle prossime sfide.