Haaland, un top club si tira fuori: «Non possiamo pagarlo»

Un top club si tira fuori dalla corsa ad Haaland. C’è l’annuncio sul bomber del Borussia Dortmund nel mirino di tanti club europei

Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, al Welt Am Sonntag ha svelato la decisione del club bavarese sul bomber del Borussia Dortmund.

HAALAND – «Parliamo di un grande giocatore che sta facendo un lavoro incredibile alla sua età. In termini economici, però, il pacchetto completo rappresenta una quantità che, a mio avviso, il Bayern non può e non deve pagare».