Guler Milan: tentativo per il turco del Real Madrid, la strategia e la concorrenza

Il calciomercato Milan ripensa al colpo Arda Guler del Real Madrid. La strategia del club rossonero e la concorrenza

A volte ritornano. La prima stagione in maglia Real Madrid di Arda Guler è diversa da come se l’aspettava. La situazione non è destinata a migliorare, considerando gli arrivi in estate di Endrick dal Palmeiras e Mbappé. Ecco che allora potrebbe lasciare il club, il calciomercato Milan torna ad accarezzare l’idea.

Secondo quanto scrive Sporx, sull’ex Fenerbahçe i rossoneri studiano la formula di un prestito annuale o biennale. Un’operazione simile a quella che ha portato a San Siro Brahim Diaz. Quella rossonera non è l’operazione più calda: il Real Madrid potrebbe decidere di piazzarlo in un club spagnolo, su di lui ci sono Las Palmas, Real Sociedad e Maiorca.