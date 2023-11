Guirassy Milan, i rossoneri hanno deciso: svolta nella corsa all’attaccante di proprietà dello Stoccarda. Ultime

Ci sono importanti novità per quanto riguarda le possibili mosse in attacco del Milan. I rossoneri stanno continuando a monitorare con grande attenzione anche Guirassy dello Stoccarda.

Il Diavolo vorrebbe provarci già a gennaio e la clausola da 17 milioni non sembra un ostacolo insormontabile. Ma l’ostacolo principale è rappresentato dal giocatore stesso, che non sembra così propenso a muoversi a stagione in corso. A riportarlo è Tuttosport.