Guirassy Milan, stravolti i PIANI per l’attacco dopo l’incontro con lo Stoccarda! Le ULTIMISSIME

Guirassy Milan, stravolti i PIANI per l’attacco dopo l’ultimo incontro con lo Stoccarda! Le ULTIMISSIME novità

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda le strategie del calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. In cima alla lista dei rossoneri per rinforzare l’attacco ci sarebbe ora Guirassy.

Nei giorni scorsi a Casa Milan c’è stato un incontro tra i dirigenti del Diavolo e quelli dello Stoccarda, con l’attaccante che sarebbe balzato in pole position come possibile sostituto di Giroud.