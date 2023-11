Guirassy Milan: la clausola stuzzica, ma c’è un doppio ostacolo da superare in vista del mercato di gennaio

Tra gli attaccanti monitorati con particolare attenzione dal Milan c’è sicuramente anche Guirassy, centravanti di proprieta dello Stoccarda che si sta prendendo la scena in questa prima parte di stagione.

Tuttavia non sarebbe un’operazione semplice per il Diavolo qualora si decidesse di provare ad affondare il colpo: non per il prezzo (ha una clausola da soli 17 milioni) quanto piuttosto per la concorrenza e la stessa volontà del calciatore, che almeno a gennaio non vuole partire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.