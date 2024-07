Guirassy, l’ex obiettivo del Milan si PRESENTA al Dortmund: «Qualcosa di speciale, questa è la mia ambizione»

L’ex obiettivo del calciomercato Milan, Guirassy si è presentato oggi come nuovo giocatore del Borussia Dortmund

Le parole dell’ex obiettivo del calciomercato Milan, Guirassy, presentatosi oggi come nuovo giocatore del Borussia Dortmund:

LE PAROLE – «Quando il Borussia Dortmund ti vuole, è qualcosa di speciale. Ogni bambino interessato al calcio nel mondo conosce questo club, conosce le maglie gialle e nere, conosce il muro giallo. Sono molto emozionato per tutto questo, per i miei nuovi compagni di squadra. Ed è importante per me dire: sono venuto qui per vincere dei titoli. Questa è la mia ambizione, questo è ciò che mi spinge. L’anno scorso il BVB ha dimostrato cosa è possibile fare raggiungendo la finale di Champions League»