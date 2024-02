Gudmundsson Milan: ecco come è andata con la Fiorentina, la rivelazione

Andres Blazquez, AD del Genoa, ha svelato la verità sull’interesse della Fiorentina per Albert Gudmundsson, accostato anche al Milan

Le parole a Cronache di Spogliatoio di Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, sull’interesse della Fiorentina per Albert Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Il dg viola Barone mi ha chiamato mentre ero a pranzo e gli ho detto: ‘Non vendo Gudmundsson, ti dico una cifra alta e te la dirò sempre più alta perché non voglio perderlo’. Gli dissi 30 più bonus, avvisandolo: ‘Se mi chiami domani, te la alzo e ti dirò 40 perché non vendo’”, ha spiegato il dirigente ligure. Anche se a detta sua, convincere lo stesso giocatore non è stato semplicissimo: “Io Albert lo capisco perché alla sua età andare alla Fiorentina era una opportunità, ma gli ho detto: ‘Mi dispiace, ma non sono aperto ad ascoltare un’offerta per te’. Lui ha capito, ha riflettuto e mi ha inviato un messaggio. Eravamo a Firenze prima della partita contro l’Empoli, scrivendomi: ‘Ora dobbiamo lottare per il top-10’. Gudmundsson è uno dei cardini del progetto, se lo do via, perdo una parte importante. Se questa estate arriveranno 35 milioni, ci ragioneremo. I giocatori sono transitori. Guardate l’Atalanta: per fare squadre competitive, devi anche vendere. Non c’è niente di male, devi saper trovare i calciatori giusti».