Guarino: «Il Milan è costruito per vincere, faremo il massimo per i 3 punti»

Rita Guarino ha presentato il big match tra Juventus Women e Milan in vista della sfida che può valere lo Scudetto. Ecco le sue parole

Si avvicina la sfida tra Milan e Juventus Women che può dire già tanto sul discorso Scuetto. L’allenatrice delle bianconere ha parlato della partita ai microfoni di Juventus TV.

MILAN – «Milan e Juve arrivano alla gara dopo un percorso netto. Riconosciamo l’importanza della gara, però è difficile come ce ne saranno altre da qui alla fine della stagione. Noi ci arriviamo con la determinazione di fare il massimo per ottenere i tre punti».

CAMPIONATO – «Il campionato è ancora lungo, ci sono tante insidie, sicuramente col Milan sarà una bella partita di cartello, con due squadre con un percorso stupendo, ma questo non significa chiudere i conti».

AVVERSASIE – «Il Milan è una squadra forte in tutti i reparti, costruita per vincere e non lo nascondono. Sono pericolose in varie soluzioni create in fase offensiva. Direi che è una squadra a cui faremo molta attenzione, ma le abbiamo studiate molto anche per questo». L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM.