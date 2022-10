Guarino avvisa il Milan: «Arriveremo preparate al derby»

Rita Guarino intervenuta ai canali ufficiali del club neroazzurro dopo la vittoria dell’Inter sul Como ha detto la sua anche sul derby

«Ora c’è la sosta, facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze che saranno impegnate in Nazionale e poi ci prepareremo al meglio per il derby, una partita che non ha bisogno di spiegazioni e arriveremo preparate»