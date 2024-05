Griezmann elogia Giroud: «È un grande uomo, un grande bomber! Ha il mio rispetto»

Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri sera dal ritiro della Francia, Griezmann ha elogiato l’ormai ex attaccante del Milan Giroud

Le parole di Griezmann nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri sera dal ritiro della Francia. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha elogiato l’ormai ex numero 9 del Milan e compagno di Nazionale, Giroud:

LE PAROLE – «È un grande uomo, un grande bomber. Ha sofferto molto per i commenti, ma ha sempre avuto il sorriso sul volto per la nazionale, sia in panchina che in campo. Ha il mio rispetto, è stato un grande attaccante della squadra francese»