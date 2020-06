Graziani: «Pubblico negli stadi in estate? Non è un’idea malvagia»

Ciccio Graziani ha commentato la ripartenza del calcio, sottolineando alcune possibili evoluzioni a partire già da quest’estate

Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha rilasciato una breve intervista sulla ripresa del mondo del calcio, post coronavirus.

«La Serie A è molto legata agli orari televisivi, ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio, non è mai morto nessuno. Ora l’importante è ripartire con il campionato, non è questo il problema. Pubblico? Teoricamente si potrebbe fare con 5-6 metri di distanza fra i tifosi. Per ora sembra che i numeri confortino, ma dobbiamo andarci piano. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Poi ci si inizierà a pensare».