Graziani NON HA DUBBI: «Per togliere lo scudetto all’Inter NON c’è alcuna squadra così forte». Le dichiarazioni

Intervenuto a Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato cosi dell’Inter in relazione al Milan nella lotta scudetto.

«Inter affamata e migliorata? Tutte e due le cose: affamata non credo perché sanno che dovranno recitare un ruolo importantissimo. Per togliere lo scudetto dal petto di questa squadra serve una rivale altrettanto forte, che oggi non vedo. È una squadra che si è rafforzata e migliorata con quattro giocatori che giocherebbero ovunque nella nostra Serie A. L’Inter ha fame, ha voglia di ripetersi e di essere ancora protagonista. Tutti ingredienti per fare un’altra stagione importantissima»