Gravina: «Vogliamo terminare la stagione, siamo ancora in tempo»

Il Presidente Gravina ha annunciato poco fa la volontà di portare a termine la stagione in corso evitando l’annullamento del campionato

L’emergenza dettata dalla pandemia Coronavirus non ha ancora chiarito quando, ma soprattutto non ha ancora chiarito «se», la stagione in corso riuscirà a veder la luce in fondo al tunnel e riuscirà a stabilire posizioni, vincitori e vinti.

I massimi esponenti presenti in Lega Calcio non hanno ancora abbandonato l’idea di poter portare a termine questa stagione così controversa e complessa. Ne è esempio lampante il Presidente FIGC Gravina, che poco fa ha dichiarato la sua fiducia nella disputa dell’ultimo terzo di campionato volto a completare la stagione.