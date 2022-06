Gravina: «Professionismo calcio femminile? Conquista di civiltà»

Le parole di Gravina in vista di domani, 1 luglio, giorno in cui il calcio femminile passerà al professionismo: «Conquista di civiltà»

Gabriele Gravina ha commentato lo storico passaggio del calcio femminile al professionismo che partirà ufficialmente domani, venerdì 1 luglio. Di seguito le sue parole.

«Domani celebriamo un grande giorno per il calcio femminile e per tutto lo sport italiano. Il debutto del professionismo rappresenta una conquista di civiltà che farà bene al Paese intero. Grazie alla Federcalcio, alla Divisione, ai club e alle calciatrici abbiamo compiuto, tutti insieme, un passo decisivo nel proiettare il nostro sistema in una dimensione più equa e internazionale. Il percorso di sviluppo comunque deve essere ancora accompagnato con interventi mirati, auspico di trovare sempre al nostro fianco il Governo e il Parlamento, come peraltro è già avvenuto nella prima fase, per consolidare questa svolta e radicarla nella cultura nazionale».