Gomez (dt RB Soccer): «Come Red Bull facciamo le stesse cose che fa il Milan». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Mario Gomez, ex attaccante e attuale direttore tecnico Red Bull Soccer, ha parlato così ai microfoni di Prime Video.

«San Siro? Non so perchè vogliono costruire un nuovo stadio. Venire qui a San Siro è sempre speciale. Non facciamo nulla di particolare rispetto alle altre. Cerchiamo solo di prendere giovani talenti da far crescere, quello che è importante è la mentalità. Facciamo le stesse cose che fa il Milan che è cambiato negli ultimi anni, facendo crescere tanti giovani e li ha fatti arrivare ad alti livello»