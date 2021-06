Golden Boy 2021, i 100 candidati: c’è Daniel Maldini

Golden Boy 2021: ecco i 100 candidati per il prestigioso premio assegnato al miglior giovane europeo. Ci sono 16 calciatori di società italiane

Tuttosport ha pubblicato la lista dei 100 candidati al Golden Boy 2021, premio assegnato al miglior giovane europeo. Nell’albo d’oro giocatori straordinari come De Ligt, Joao Felix e Haaland. Ecco la lista completa con 16 calciatori che appartengono a club italiani.

ADEYEMI – RED BULL SALISBURGO

Lucien Jefferson AGOUMÉ – INTER

Rayan AÏT-NOURI – WOLVERHAMPTON

Marley AKÉ – JUVENTUS

Faustino Adebola Rasheed ANJORIN – CHELSEA

Adil AUCHICHE – SAINT-ÉTIENNE

Benoît Mukinayi BADIASHILE

Youssouph BADJI – CLUB BRUGGE

Folarin Jerry BALOGUN – ARSENAL

Ander Muguruza BARRENETXEA – REAL SOCIEDAD

Jude Victor William BELLINGHAM – BORUSSIA DORTMUND

Adrián Garcia BERNABÉ – MANCHESTER CITY

Stipe BIUK – HAJDUK

Myron BOADU – AZ ALKMAAR

Brian Ebenezer Adjei BROBBEY – RB LIPSIA

Armando BROJA – CHELSEA

Riccardo CALAFIORI – ROMA

Eduardo CAMAVINGA – RENNES

Rayan Mathis CHERKI – OLYMPIQUE LIONE

Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO – PORTO

Tanguy COULIBALY – STOCCARDA

Cosimo Marco DA GRACA – JUVENTUS

Ebrima DARBOE – ROMA

Charles DE KETELAERE – CLUB BRUGGE

Ersin DESTANOGLU – BESIKTAS

Amad Traoré DIALLO – MANCHESTER UNITED

Jérémy DOKU – RENNES

Radu Matei DRAGUSIN – JUVENTUS

Úmaro EMBALÓ – BENFICA

Sebastiano ESPOSITO – INTER

Daniel Soares FÁBIO SILVA – WOLVERHAMPTON

Nicolò FAGIOLI – JUVENTUS

Alexandre FÉLIX CORREIA – JUVENTUS

Eric Martret GARCÍA – BARCELLONA

Bryan Salvatierra GIL – SIVIGLIA

Billy Clifford GILMOUR – CHELSEA

Matias GONÇALO RAMOS – BENFICA

Ryan Jiro GRAVENBERCH – AJAX

Mason Will John GREENWOOD – MANCHESTER UNITED

Miguel Ortega GUTIÉRREZ – REAL MADRID

Joško GVARDIOL – RB LIPSIA

Aaron Buchanan HICKEY – BOLOGNA

Adam HLOZEK – SPARTA PRAGA

Mohamed Amine IHATTAREN – PSV EINDHOVEN

Kourouma ILAIX MORIBA – BARCELLONA

Ivan ILIC – VERONA

Augusto JOELSON FERNANDES – SPORTING LISBONA

Curtis Julian JONES – LIVERPOOL

Odilon KOSSOUNOU – CLUB BRUGGE

Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI – BAYERN

Takefusha KUBO – REAL MADRID

Khvicha KVARATSKHELIA – RUBIN KAZAN

Kang-in LEE – VALENCIA

Isaac LIHADJI – LILLA

Tomaz de Lima LUIS HENRIQUE – OLYMPIQUE MARSIGLIA

Daniel MALDINI – MILAN

Darian MALES – INTER

Felix Khonde MAMBIMBI – YOUNG BOYS

Filip MARCHWINSKI – LECH POZNAN

MARCOS PAULO – ATLÉTICO MADRID

Antonio MARIN – DINAMO ZAGABRIA

Gabriel Teodoro Silva MARTINELLI – ARSENAL

Aïmen MOUEFFEK – SAINT-ÉTIENNE

Youssoufa MOUKOKO – BORUSSIA DORTMUND

Yunus Dimoara MUSAH – VALENCIA

Jamal MUSIALA – BAYERN

Alexandre Tavares NUNO MENDES – SPORTING LISBONA

Pedro González López PEDRI – BARCELLONA

Pietro PELLEGRI – AS MONACO

Roberto PICCOLI – ATALANTA

Yéremi Jesús Santos PINO – VILLARREAL

Nicolas Thierry RASKIN – STANDARD LIEGI

Jesus Carvalho REINIER – BORUSSIA DORTMUND

Devyne Fabian Jairo RENSCH – AJAX

Giovanni Alejandro REYNA – BORUSSIA DORTMUND

Bryan Keith REYNOLDS – ROMA

Silva de Goes RODRYGO – REAL MADRID

Nicolò ROVELLA – JUVENTUS

Georginio RUTTER – HOFFENHEIM

Bukayo SAKA – ARSENAL

Eddie Anthony Mora SALCEDO

William Alain André Gabriel SALIBA -OGC NIZZA

Lazar Vujadin SAMARDZIC – RB LIPSIA

Xavi Quentin Shay SIMONS – PARIS SAINT-GERMAIN

Filip STEVANOVIC – MANCHESTER CITY

Luke Jonathan THOMAS – LEICESTER CITY

Khéphren THURAM-ULIEN – OGC NIZZA

Barreiros de Melo TIAGO TOMÁS – SPORTING LISBONA

Jurriën David Norman TIMBER – AJAX

Alex Emilio TIMOSSI ANDERSSON – BAYERN

El Bilal TOURÉ – STADE REIMS

Lassina TRAORÉ – AJAX

Anatoliy Volodymyrovych TRUBIN – SHAKHTAR DONETSK

Adrien TRUFFERT – RENNES

Konstantinos TZOLAKIS – OLYMPIAKOS PIREO

Christos TZOLIS – PAOK

Germán Karabinaite VALERA – ATLÉTICO MADRID

Yari VERSCHAEREN – ANDERLECHT

Florian WIRTZ – BAYER LEVERKUSEN

Illya Borysovych ZABARNYJ – DYNAMO KIEV