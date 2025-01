Gol Yildiz: Mbangula inventa, il turco non lascia scampo, Juve avanti sul Milan per 1-0 – VIDEO

Gol Yildiz: Mbangula inventa, il turco non lascia scampo, Juve avanti sul Milan per 1-0. Vantaggio dei bianconeri al 21′ – VIDEO

La Juve ha trovato il gol del vantaggio contro il Milan grazie a Yildiz nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Kenan Yıldız’dan mükemmel gol!



GOL | Juventus 1-0 Milan



Il turco ha ricevuto palla da Mbangula sfruttando un errore di posizionamento di Theo Hernandez, il cui intervento in scivolata non ha interrotto il passaggio, e non ha lasciato scampo a Maignan con un tiro potente di destro all’incrocio. Bianconeri in vantaggio al 21′.

