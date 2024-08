Gol Perin, la rete che CHIUDE i conti in Udinese Milan Primavera: inserimento perfetto! – VIDEO

Trova la gioia del gol anche Ernesto Perin nel corso di Udinese Milan Primavera: il match d’esordio in campionato per la squadra di Guidi è da sogno. Secco 0 a 4 ai friulani con la doppietta di Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan che si è preso la scena.

Perin scores for the Primavera to make it 4-0 vs Udinese.pic.twitter.com/svjquQdqSU