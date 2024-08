Gol Maximilian Ibrahimovic, il FIGLIO d’arte INCANTA e segna la sua PRIMA rete! – VIDEO

Nella famiglia Ibrahimovic il gol è nel sangue: Maximilian, il figlio di Zlatan, ha aperto le marcature in Udinese Milan Primavera, realizzando la sua prima rete con la Primavera rossonera. Una rete da rapace d’area e non banale.

Maximilian Ibrahimovic scores the first Goal for the Milan Primavera this Season vs Udinese Primavera to make it 1-0pic.twitter.com/WHkc5ft6bW