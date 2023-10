Giroud a secco: Pioli e il Milan aspettano i suoi gol

Olivier Giroud deve ritrovare la via del gol: l’ultimo risale al primo settembre contro la Roma. Pioli e il Milan aspettano il francese

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è un piccolo caso Giroud. Non a livello di mercato, il francese viaggia verso il rinnovo annuale col Diavolo, ma per quanto riguarda l’apporto in zona gol.

L’ex Chelsea non segna dalla rete su rigore realizzata alla Roma lo scorso primo settembre. Un mese e mezzo dunque nel quale sono arrivati solo i due assist per Leao con Inter e Verona. La Juve, alla quale nel maggio scorso il classe ’86 segnò il gol Champions per i rossoneri, è l’occasione giusta per sbloccarsi.