Gol Gabbia: incornata PERFETTA, Sommer non può NULLA, Milan AVANTI sull’Inter – VIDEO

E’ di Gabbia, schierato a sorpresa da Fonseca al posto di Pavlovic, il gol che porta in vantaggio il Milan contro l’Inter all’89’ del derby.

MAN OF THE MATCH GABBIA POTENTIAL WINNER FOR MILAN❗️❗️❗️



pic.twitter.com/dzcdNhVYwd https://t.co/Gx5m8gUT44