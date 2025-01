Gol Diao, si sblocca Como Milan nel secondo tempo: prima rete in Serie a

Gol Diao, rossoneri in svantaggio ad inizio secondo tempo. I padroni di casa passano in vantaggio con Diao

Il Milan passa in svantaggio nel corso del secondo tempo: al 60° minuto è Diao a portare in vantaggio i padroni di casa al Sinigaglia. Si complica la situazione per i rossoneri che hanno già perso Pulisic per infortunio.

⚽️ GOAL: Assane Diao

🇮🇹 Como 1-0 Milanpic.twitter.com/ag01xVV4XA — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 14, 2025

Il classe 2005, nuovo acquisto del mercato di gennaio della squadra di Cesc Fabregas, ha trovato la sua prima marcatura in Serie A, alla prima gara disputata davanti al proprio pubblico. Dopo aver puntato Theo ha tirato un sinistro rasoterra sul primo palo