Gol Colombo, l’attaccante del Milan SI PRESENTA con una rete in Roma Empoli – VIDEO

Lorenzo Colombo trova subito il gol alle seconda presenza con la maglia dell’Empoli. L’attaccante arrivato in estate in prestito dal Milan, ha realizzato la sua prima rete con la maglia del club toscano.

🔵LORENZO COLOMBO DOUBLES THE LEAD FOR EMPOLI FROM A PENALTY.ROMA CAN’T FIND THEMSELVES pic.twitter.com/gZQ2jKbJxe