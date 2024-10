Gol Adli: l’ex Milan SBLOCCA Fiorentina New Saints, prima GIOIA in maglia viola – VIDEO

Gol Adli: l’ex Milan SBLOCCA Fiorentina New Saints, prima GIOIA in maglia viola. E domenica sfiderà i rossoneri – VIDEO

E’ di Adli il gol che sblocca Fiorentina New Saints di Conference League.

YACINE ADLI!! First goal for Fiorentina ⚜️ pic.twitter.com/VbB1c6qAqu — ⭐️ Serie A U25 (@SerieAstatss) October 3, 2024

L’ex Milan ha segnato al 65′ con un tiro mancino dal limite dell’area al termine di una bella azione. Per Adli, che domenica affronterà i rossoneri in campionato, si tratta della prima gioia in maglia viola.