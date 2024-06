Godfrey Milan: l’Atalanta alza l’offerta all’Everton, chiusura più vicina! I DETTAGLI

Godfrey potrebbe giocare in Serie A l’anno prossimo. In tal senso l’Atalanta ha alzato l’offerta per il difensore accostato anche al Milan

Confermata l’indiscrezione del The Athletic che vede in Ben Godfrey l’obiettivo dell’Atalanta per la difesa. Il club bergamasco è a un passo dal classe 1998: entro sera è prevista la chiusura della trattativa.

L’ Atalanta ha migliorato la propria offerta, ora fissata intorno a € 9 milioni + € 1 milione di aggiunta per assicurarsi il difensore dell’Everton, accostato anche al calciomercato Milan in passato.