Gnonto Milan, Nunziata elogia l’obiettivo rossonero: «Ha grande voglia di migliorare»

Le parole di Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, in conferenza alla viglia del San Marino. Ecco cosa ha detto su Gnonto accostato sul mercato anche al Milan:

PAROLE – «Gnonto è un ragazzo eccezionale, che si è presentato benissimo ma non avevo dubbi su questo. Gli piace giocare a calcio e so che lo farà anche con noi. Calafiori? Ha avuto grande voglia di tornare a giocare dopo l’infortunio, è andato in Svizzera, è tornato in italia e sta facendo molto bene. Difficilmente uno migliora non giocando, lui sta avendo una crescita importante».