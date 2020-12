Globe Soccer Awards: Ronaldinho finalista per il premio di miglior…

Ai Globe Soccer Awards, che si terranno il 27 dicembre, Ronaldinho, ex rossonero, andrà a contendere un premio particolare.

Il brasiliano è finalista nella categoria Calciatore del secolo(2001-2020) insieme a Messi, Salah e Cristiano Ronaldo.

📜 Here are the finalists for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah and Ronaldinho

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020