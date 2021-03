Gli stimoli della Sampdoria: il Milan è un’opportunità

La Sampdoria sembra ad un passo dalla salvezza. I blucerchiati dovranno cercare di togliersi degli sfizi: perché il Milan è un’opportunità

La Sampdoria è sempre più vicina alla salvezza. La vittoria con il Torino ha permesso agli uomini di Claudio Ranieri di salire a quota 35 in classifica e di allungare sulla zona retrocessione. I blucerchiati dovranno, però, continuare a lottare per finire bene la stagione e per provare a togliersi qualche soddisfazione.

Il Milan, che i liguri affronteranno dopo la sosta per le Nazionali, potrebbe essere l’avversario giusto per ricaricare le batterie e per trovare nuovi stimoli in campionato. La gara con i rossoneri è quasi proibitiva per la Samp, ma il tecnico romano dovrà far leva sulla voglia del gruppo di regalare qualche gioia importante ai tifosi e di migliorare un’annata non particolarmente esaltante.