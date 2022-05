Giudice Sportivo: multa di 12 mila euro al Milan. Il motivo legato a quanto accaduto in occasione del match col Sassuolo

Giudice Sportivo: multa di 12.000€ per il Milan per avere, suoi sostenitori, intonato dei cori discriminatori di matrice territoriale e per aver lanciato alcuni fumogeni nel terreno di gioco al termine del match.