Giroud saluta il Milan: termina dopo i 45 minuti dell’amichevole contro la Roma l’avventura in rossonero del francese

Giroud saluta il Milan: termina dopo i 45 minuti dell’amichevole contro la Roma l’avventura in rossonero. Da adesso ci saranno i LAFC

Termina dopo i primi 45 minuti dell’amichevole Roma Milan l’avventura di Olivier Giroud con la maglia rossonera, al suo posto è entrato Noah Okafor.

L’attaccante francese saluta così il club rossonero dopo tre anni e, come annunciato nelle scorse settimane, dalla prossima stagione giocherà in MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Questa è stata dunque la sua ultima partita in rossonero.