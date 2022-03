Giroud sulla sua carriera: «Molto orgoglioso di quello che ho fatto, ora...»

Olivier Giroud ha tracciato un bilancio della sua carriera fino a questo momento: tanto orgoglio ma la voglia di vincere col Milan

Intervistato da Europe1, Olivier Giroud ha tracciato questo bilancio della sua carriera:

«Sono molto orgoglioso del mio percorso, del lavoro svolto finora. Quando mi fermerò, mi godrò appieno tutto. Me ne rendo conto, ma tutti i club in cui ho giocato fanno parte dell’élite europea. Qualcosa che non potevo immaginare da adolescente, non puoi immaginare di essere così fortunato. Ne sto godendo appieno. Quando faremo il punto, ci sarà anche la nazionale francese, un filo conduttore di cui sono immensamente orgoglioso. Non so ancora dove sarò con la mia famiglia, ma avrò dei ricordi molto belli. Mi sento benedetto, ho vinto tanti titoli. Uno dei miei sogni era la Premier League. È ancora qualcosa che avrei voluto vincere. Ora il mio altro sogno è diventare campione italiano con il Milan».