Giroud saluta la nazionale: «Con la Spagna la mia ultima gara». Poi torna sull’addio al Milan e sulla scelta MLS

Intervenuto ai microfoni de L’Equipe dopo Spagna-Francia, l’ex attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

GIROUD – «Quando si fa una scelta del genere (firmare per giocare negli Stati Uniti), è anche per potersi godere un po’ di più la famiglia. Viviamo a 200 all’ora, non abbiamo molto tempo per la famiglia. Ci sono molte gare nella stagione e mi sembra complicato. A dire il vero devi dirvi che questa è stata la mia ultima gara con i Blues. Ovviamente mi mancherà molto, ma penso che la squadra francese non finirà dopo gli Europei»