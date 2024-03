Giroud Milan, sirene MLS sempre più insistenti? Per il francese è una questione personale! Gli scenari per il futuro

Resta sempre più incerto il futuro di Olivier Giroud, che potrebbe decidere di non rinnovare col Milan, salutando i rossoneri al termine della stagione. Su di lui, come sottolinea il giornalista Matteo Moretto su X, c’è sempre l’interesse di alcuni club di MLS. Per l’attaccante si tratta di una forte tentazione.

Il francese ne fa una questione personale e familiare: rappresenterebbe per lui e per la sua famiglia un cambiamento importante.